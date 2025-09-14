После международной паузы на матчи сборных возобновляются баталии Украинской Премьер-лиги. Одним из центральных матчей 5-го тура станет встреча в Киеве между луганской Зарей и ковалевским Колосом.

Обе команды начали сезон уверенно: Заря после четырех туров имеет 7 очков и занимает 5-е место, а Колос набрал 10 очков и делит вторую строчку с Шахтером. При этом коллектив из Ковалевки еще не потерпел поражений и пропустил всего два мяча – лучший показатель в лиге.

Заря: форма и новости

Луганчане идут среди лидеров по результативности – 8 забитых голов (больше только у Динамо). Команда Виктора Скрипника демонстрирует атакующий футбол, хотя стабильности еще не хватает.

В межсезонье Заря провела контрольный матч с Кудривкой (2:1), а также оформила несколько кадровых изменений: подписала полузащитника Богдана Кушниренко, разорвала контракт с Иваном Гулько и отдала в аренду Тимура Кораблина.

Из-за травм против Колоса не сыграют Кирилл Дришлюк и Роман Вантух, зато Владислав Вакула оправился от простуды и готов помочь команде.

Ориентировочный состав Зари: Турбаевский, Жуниор, Башич, Джордан, Пердута, Попара, Саленко, Мичин, Вакула, Слюсар, Будковский.

Колос: форма и новости

Команда Руслана Костышина стартовала чрезвычайно уверенно и уже получает от экспертов авансы как претендент на еврокубки. В контрольном матче во время паузы Колос сыграл вничью с Полесьем (1:1), где отличился Ибрагим Канэ.

Клуб укрепил состав левым защитником из Грузии Зурабом Рухадзе, но разорвал контракт с Павлом Ореховским. Также в Оболонь снова арендован Олег Ильин.

Команда не имеет кадровых потерь и готова в оптимальном составе выйти на поле.

Ориентировочный состав Колоса: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник, Теллес, Ррапай, Гагнидзе, Алефиренко, Гусол, Климчук.

Турнирный контекст и статистика

Колос – 10 очков после 4 туров, 2–3 место в таблице.

Заря – 7 очков, 5-я позиция.

Колос не проигрывает в чемпионате уже 11 матчей подряд.

В личных встречах преимущество за Зарей: 7 побед в 13 играх против 4 побед Колоса и 2 ничьих.

В прошлом сезоне оба матча выиграл Колос (1:0 и 3:0).

Матч обещает стать одним из самых интересных в туре: атакующая Заря против прагматичного и дисциплинированного Колоса.

Зоря - Колос

