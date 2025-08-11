Сергей Стаднюк

Игровой день понедельника, 11 августа, завершит футбольный уикенд в Украине и Европе. Начнется он с баталий украинской Второй лиги. Дубль Александрии примет Тростянец, который пока не потерял очков в новом сезоне и стремится догнать киевский Ребел в турнирной таблице группы Б. Самбор-Нива-2, который также не проигрывал в чемпионате, сыграет с Куликовым, одним из претендентов на повышение в классе в прошлом сезоне.

13:00 | Александрия-2 – Тростянец. Прямая трансляция

16:30 | Самбор-Нива-2 – Куликов. Прямая трансляция

Также завершится программа второго тура Первой лиги. Встретятся команды, которые проиграли и победили в стартовый игровой день. Прикарпатье, у которого пока 100% набранных очков, отправится на выезд к Феникс-Мариуполю, который проиграл в первом туре.

14:00 | Феникс-Мариуполь – Прикарпатье. Прямая трансляция

Луганская Заря закроет программу второго тура украинской Премьер-лиги. Это будет первая встреча после ужасной новости о смерти вингера команды Владимира Белоцерковца. Луганчане, очевидно, будут очень мотивированы одержать победу для своего одноклубника. Однако соперник не так прост, каким может казаться. В первом туре Кудривка сенсационно победила серебряного призера Александрию, забив три мяча.

В польской Экстракласе завершится уже четвертый тур. Однако у гданьской Лехии из-за финансовых проблем до сих пор остается -4 в графе очков. Команде украинцев Богдана Сарнавского, Максима Дячука, Ивана Железко, Антона Царенко и Богдана Вьюнника будет противостоять четырнадцатая команда лиги. Чем не шанс вплотную приблизиться к выходу из «минуса»?

20:00 | Лехия – Мотор Люблин. Прямая трансляция