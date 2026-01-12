Центральный защитник миланского Интера Алессандро Бастони поделился впечатлениями после матча с Наполи, который завершился вничью 2:2 в рамках 20 тура итальянской Серии А, сообщает DAZN.

«Есть некоторые детали, над которыми нам, безусловно, нужно поработать, но сегодня я увидел явный шаг вперед с точки зрения менталитета и создания остроты. Мы должны были лучше действовать перед воротами, но также должны признать мастерство соперника, у которого игроки высочайшего уровня.

Я, по-прежнему, считаю, что мы очень хорошо провели первую половину сезона – ведь я помню, какое впечатление сложилось о нас в его начале. Нелегко перезагрузиться после стольких лет, и я считаю, что мы проводим хороший сезон.

К сожалению, когда вы пропускаете гол, этому предшествует множество ошибок. Наполи — сильная команда, поэтому, несмотря ни на что, я вижу сегодняшнюю игру в позитивном свете», — сказал Бастони.