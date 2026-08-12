Защитник сборной Аргентины и мадридского Атлетико Науэль Молина официально стал игроком итальянской Ромы. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Итальянский клуб подтвердил полный трансфер 28-летнего аргентинца, опубликовав официальное заявление.

Рома рада объявить о подписании Науэля Молины из Атлетико Мадрид на постоянной основе.

Молина провел 249 матчей и забил 19 голов во всех европейских соревнованиях, выступая за Удинезе и Атлетико Мадрид.

28-летний правый защитник сыграл 65 матчей за сборную Аргентины и участвовал в двух чемпионатах мира, выиграв турнир в Катаре в 2022 году. Он также дважды становился чемпионом Америки (2021, 2024).

Он будет носить футболку с номером 20 в Роме. Добро пожаловать в Рим, Науэль!