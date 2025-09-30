Защитник Шахтера — о разгроме Руха: «Украинский чемпионат на подъеме»
Конопля поделился мыслями об уровне УПЛ
около 2 часов назад
Юхим Конопля с юмором прокомментировал уверенную победу донецкого Шахтёра над львовским Рухом со счётом 4:0 в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги.
«Сейчас каждая команда может отобрать очки. Украинский чемпионат на подъеме (смеется). Мы смотрим, как играют другие команды – Кривбасс, Колос, ЛНЗ, ребята все хорошо играют. Думаю, первое место занять будет очень непросто, но мы будем стараться, двигаться шаг за шагом», – сказал Конопля в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
После этого успеха горняки набрали 17 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата, опережая киевское Динамо на два балла.
В следующем туре команда Арды Турана проведет формально домашний матч против черкасского ЛНЗ. Встреча состоится 5 октября и начнётся в 18:00.