Защитник Шахтера Педро Энрике вошел в символическую сборную Лиги конференций
Бразилец стал единственным представителем украинских клубов в этом списке
УЕФА объявила символическую сборную лучших игроков Лиги конференций по итогам сезона. В список одиннадцати футболистов вошёл левый защитник донецкого Шахтёра Педро Энрике.
Он стал единственным представителем украинского клуба в команде сезона. Наибольшее представительство имеет английский Кристал Пэлас (4 игрока) и испанский Райо Вальекано (3 игрока). Также в символическую сборную попали по одному игроку из АЗ, Страсбура и Самсунспора.
Полный состав команды сезона в Лиге конференций:
Вратарь: Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
Защитники: Педро Энрике (Шахтёр), Максенс Лакруа (Кристал Пэлас), Флориан Леженн (Райо Вальекано), Андрей Рациу (Райо Вальекано)
Полузащитники: Адам Уортон (Кристал Пэлас), Иси Паласон (Райо Вальекано), Кес Смит (АЗ)
Нападающие: Маршал Годо (Страсбур), Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), Исмаила Сарр (Кристал Пэлас)
