Сергей Разумовский

Вингер Шахтера Алиссон Сантана может сменить клуб уже во время ближайшего летнего трансферного окна. Как сообщает Fotospor, интерес к 20-летнему бразильскому футболисту проявляет Галатасарай, который внимательно следит за ситуацией вокруг игрока донецкой команды.

По информации источника, турецкий гранд рассматривает Алиссона как одного из возможных кандидатов на усиление атаки в случае кадровых изменений в межсезонье. В первую очередь речь идет о вероятной продаже Бариша Йылмаза, который может покинуть команду летом. Именно поэтому Галатасарай уже сейчас прорабатывает потенциальные варианты замены и обратил внимание на молодого бразильца, который довольно ярко проявил себя в составе Шахтера.

Также в сообщении говорится, что в случае, если турецкий клуб перейдет от заинтересованности к конкретным действиям и отправит официальное предложение, важную роль в возможном трансфере сыграет позиция главного тренера горняков Арды Турана. Именно его решение, по данным источника, может стать определяющим в вопросе будущего футболиста. Если наставник поддержит продажу, переход Алиссона в Галатасарай станет вполне реальным сценарием.

Алиссон присоединился к Шахтеру в марте 2025 года. Донецкий клуб приобрел бразильского вингера в Атлетико Минейро за 14 миллионов евро. Контракт футболиста с Шахтером действителен до 31 декабря 2029 года, поэтому клуб имеет сильные переговорные позиции в случае потенциального интереса со стороны других команд.

Несмотря на молодой возраст, Алиссон уже успел стать заметной фигурой в составе «горняков». На данный момент он провел за Шахтер 33 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и 12 результативных передач.

