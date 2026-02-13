Центральный защитник Ювентуса Ллойд Келли рассказал о своих впечатлениях от различий между итальянской Серией А и английской Премьер-лигой. Английский футболист пополнил состав туринского клуба в начале 2025 года, перебравшись из Ньюкасла.

«Серия А всегда была высокого уровня, как и весь итальянский футбол в целом. Главная разница с АПЛ заключается в тактике, и мне прекрасно известно, что Италия особенно славится великими защитниками. Что касается Премьер-лиги, то это самый быстрый чемпионат, в котором я играл», — заявил в разговоре с CBS Sports 27-летний футболист.

В текущем сезоне Келли уже провел 30 матчей в футболке Ювентуса, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Ювентус предлагает своему хавбеку новый контракт на три года.