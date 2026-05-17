Жирона с Цыганковым минимально проиграла Атлетико
Украинец на поле провел все 90 минут
26 минут назад
В матче испанской Примеры Жирона минимально проиграла мадридскому Атлетико.
Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Адемола Лукман, который отличился после передачи Антуана Гризманна.
Украинский вингер гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, проведя свой 33-й матч за каталонцев в сезоне. Вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.
Ла Лига. 37-й тур
Атлетико – Жирона – 1:0
Гол: Лукман, 21
Атлетико имеет в активе 69 очков и занимает четвертое место. 24 мая в заключительном туре матрасники поборются с Вильярреалом за бронзовые медали.
