Жирона усилилась футболистом Ман Сити
Клаудио Эчеверри сменил клубную прописку
около 2 часов назад
Клаудио Эчеверри/фото: Жирона
Каталонская Жирона официально подтвердила подписание аргентинского полузащитника Манчестер Сити Клаудио Эчеверри.
20-летний хавбек будет выступать за команду Ла Лиги на правах аренды до конца этого сезона.
Первую половину сезона Эчеверри провел в Байере из Леверкузена, но зимой его вернули в Манчестер из-за ограниченной игровой практики.
В сезоне 2025/26 Клаудио сыграл за Байер 11 матчей и отметился одной результативной передачей. По данным Transfermarkt, стоимость аргентинца оценивается в 15 миллионов евро.