Бывший тренер ЛНЗ, Черноморца и Карпат Олег Дулуб поделился анализом первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев (1:3).

Прежде всего, было видно, что «Маккаби» целенаправленно атаковал зоны между центральным защитником и фланговым защитником. Два первых гола были похожими.

И «Динамо» вышло с тремя центральными полузащитниками, один из которых оборонительного плана. Опорная зона не доигрывала в этих голевых моментах. Но я понимаю, для чего выставляли Шапаренко и Пихальонка – чтобы доминировать в игре.

Плюс момент с удалением – после него нужно было перестраиваться. Позиция Михавки в роли флангового защитника – такое себе, вызывает сомнения. Тарас – это больше центральный защитник.

Почему не прессинговали? Сложно сказать, не находясь внутри команды. Высокий прессинг вообще считается высшим пилотажем в игре в обороне. Это всегда основывается на хорошей физической готовности. Вполне возможно, что это связано с тем, что игроки просто устают от переездов и постоянных игр. То, с чем сейчас сталкиваются «Динамо», «Шахтер» и «Полесье».

Отставка Шовковского? Думаю, мне слухи не нужно комментировать. Здесь все зависит от руководства – насколько оно доверяет Шовковскому.

Квалификация – это более стратегические матчи, где нужно просчитывать две игры. Например, в этом матче «Динамо», на мой взгляд, ошиблось – при счете 1:1 и удалении пыталось играть на победу. В итоге получили два пропущенных мяча. В этой ситуации нужно было просто играть на ничью, так как так уже складывался матч.

А второе противостояние всегда связано с первым. Игра на таком уровне – это 4-6 таймов. Нужно правильно расставлять приоритеты. Здесь важный психологический момент – насколько команда будет настроена на реванш. И второй важный фактор – быстрый забитый гол. Если удастся, то игра может перевернуться. Я очень надеюсь, что эта неделя «Динамо» использует для подготовки и отдыха игроков, – сказал Дулуб в интервью Тribuna.com.