Французский журналист Раф Чейдер резко раскритиковал выступление украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче Лиги чемпионов против Байера, отметив его ошибки, которые привели к двум пенальти и удалению с поля.

«Как вы думаете, кто больше виноват во втором пенальти? На мой взгляд, сначала Шевалье, а потом, очевидно, Забарный. Шевалье должен общаться и контролировать свою штрафную площадку. С другой стороны, игра Забарного в защите была катастрофической», - написал Чейдер в Twitter.

Забарный начал матч в основном составе парижан, однако уже на 24-й минуте получил первое предупреждение за нарушение правил в собственной штрафной площади. Через тринадцать минут ситуация ухудшилась, так как после второго фола арбитр показал украинцу вторую красную, и судья снова назначил пенальти в ворота ПСЖ.