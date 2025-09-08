Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение команды в матче стартового тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Двойственные впечатления, ведь мы увидели две разные игры. В первом тайме мы действовали неуверенно, хотя Франция играла медленно, лишь резко прессинговала с пониманием. Мы же немного перегорели, слишком много смотрели на соперника, и Франция, воспользовавшись нашими ошибками, забила гол.

После пропущенного мы растерялись, и стало понятно, что теперь играть будет очень сложно, нужно раскрываться. Однако во втором тайме всё изменилось. Нам удалось перенастроиться, мы прессинговали, действовали намного увереннее, находили свободные зоны. Мы комбинировали, перекатывали мяч слева направо и даже имели моменты, когда могли забивать. Как Довбик или Забарный. Какой-то период мы играли на равных с одной из лучших стран мира, и это очень приятно видеть.

Мне кажется, что наш тренерский штаб всегда не использует замены в начале второго тайма. У меня такое впечатление, что тренеры ждут до последнего момента. Здесь нет критики с моей стороны, они смотрят на это со своей стороны. Но я всегда считаю, что когда у тебя есть новые, свежие игроки, которые могут решить ход встречи, их нужно выпускать, особенно когда игра находится в тупиковой ситуации.

В целом, во втором тайме мне очень понравились командные действия. Если после июньских товарищеских матчей в Канаде мы критиковали сборную, то сейчас я вижу потенциал, есть игроки, которые могут играть в футбол на высоком уровне. Но нам не хватает этого на весь матч. Как сказал Денис Бойко, нам надо менять менталитет, и об этом мы говорим уже много лет. Нужно ещё в юношеском футболе воспитывать чувство, что мы можем играть с топовыми командами и побеждать.

Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом. В то же время мы на сто процентов наиграли на один гол. Справедливо, если бы игра закончилась со счётом 2:1. Откровенно говоря, мы играли на своих максимальных оборотах во втором тайме, тогда как Франция могла ещё добавить, – сказал Левченко в интервью ua.tribuna.com.