Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич проанализировал ход проигранного матча стартового тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

В составе ничего не удивило. Как говорится, кто был в обойме, тех и поставили. Здесь особо ничего не придумаешь. Конечно, если бы был Цыганков, то, вероятно, он бы играл в основе. Миколенко играл бы слева в защите, а Зинченко в середине. К сожалению, наша сборная столкнулась с эпидемией травм. Дешам ломал голову над тем, кого поставить, ведь у Франции два равноценных состава, а у нас выпустили тех, кто есть.

Французы очень сильно провели первый тайм. Они вообще не давали дышать Украине, даже не давали мяча касаться. Во втором тайме Франция уже начала играть на контратаках и дала свободу нашей команде.

В эпизоде с первым голом Судакову надо было назад бежать, а не пешком идти. Георгий явно не успел за оппонентом. Нельзя оставлять соперника одного на 12-ти метрах перед воротами, чтобы он спокойно бил без сопротивления. Тренерский штаб обязательно разберет этот момент.

Что касается второго гола, преимущество всегда у нападающего, который бежит лицом к воротам. Тем более у Мбаппе фантастическая скорость, ему надо было просто перебросить мяч, что он и сделал. Я абсолютно не виню Забарного, – заявил Маркевич в интервью BLIK.ua.