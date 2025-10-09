Зинченко обвиняется в проблемах Арсенала: «Не принес хороших результатов»
Грем Бэйли назвал трансфер украинца неудачным для лондонского клуба
Главный корреспондент TBR Football Грэм Бейли раскритиковал наставника лондонского Арсенала Микеля Артету за решение приобрести украинского защитника Александра Зинченко летом 2022 года.
«Давайте не забывать, что когда Артета только пришел, он был ответственным за несколько трансферов, которые в последнее время испортили обстановку. Зинченко и Габриэль Жезус не принесли хороших результатов, и их приобретение обошлось очень дорого», - сказал Бейли в эфире подкаста Beyond the Back Four.
Тогда Арсенал заплатил Манчестер Сити 35 миллионов евро за переход футболиста. После окончания нынешнего сезона у Зинченко, который сейчас выступает за Ноттингем Форест на правах аренды, заканчивается контракт с лондонским клубом.
Ранее тренер Зинченко сделал важное заявление по поводу травмы футболиста сборной Украины.
