Павел Василенко

Во время матча сборных Дании и Украины в Оденсе, который был остановлен при счете 2:1 в пользу хозяев на 65-й минуте, потерял сознание опытный хавбек Кристиан Эриксен. По этому поводу высказался украинский футболист Александр Зинченко.

«Мы все с тобой, Кристиане», – отреагировал Зинченко в своем Instagram.

Инцидент произошел через пять лет после того, как Эриксен пережил остановку сердца на Евро-2020, которое состоялось в июне 2021 года. Это произошло во время матча группового этапа против Финляндии, когда сердце футболиста остановилось примерно на пять минут, и жизнь датчанина спасли на поле.

34-летний Эриксен играет за Вольфсбург, который вылетел из Бундеслиги.