По данным Sky Sports, уже в понедельник украинский защитник Александр Зинченко вылетит в Нидерланды, где находится в шаге от перехода в Аякс на правах аренды.

В ближайшие два дня футболист должен пройти медицинское обследование и оформить соглашение с амстердамским клубом.

Права на игрока, как и прежде, принадлежат Арсеналу, однако первую половину сезона Зинченко выступал за Ноттингем Форест. Для завершения сделки лесникам придется досрочно разорвать арендное соглашение, чтобы украинец смог присоединиться к Аяксу.

Контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне защитник принял участие в десяти матчах.