Звезда Манчестер Сити летом покинет команду свободным агентом
К нему есть интерес со стороны клубов МЛС, Саудовской Аравии и Европы
около 1 часа назад
Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва близок к уходу из английского клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 31-летний португалец стремится покинуть команду свободным агентом, решение почти принято. Его контракт рассчитан до 30 июня.
Начиная с января и до сих пор к Силве есть интерес со стороны клубов МЛС, Саудовской Аравии и Европы. Однако сейчас Бернарду полностью сосредоточен на конце текущего сезона.
Силва был куплен летом 2017 года из Монако за 50 млн евро.
Напомним, дубль О'Райли принес Манчестер Сити победу в финале Кубка английской лиги над Арсеналом.
