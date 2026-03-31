Владимир Кириченко

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва близок к уходу из английского клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний португалец стремится покинуть команду свободным агентом, решение почти принято. Его контракт рассчитан до 30 июня.

🚨🇵🇹 Bernardo Silva plan for the summer is to leave Manchester City as free agent.



Clear indications since January as called for months, several clubs keen in Europe, Saudi, MLS — decision now almost done.



Full focus on Man City now then after he’ll pick his next club.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026

Начиная с января и до сих пор к Силве есть интерес со стороны клубов МЛС, Саудовской Аравии и Европы. Однако сейчас Бернарду полностью сосредоточен на конце текущего сезона.

Силва был куплен летом 2017 года из Монако за 50 млн евро.

Напомним, дубль О'Райли принес Манчестер Сити победу в финале Кубка английской лиги над Арсеналом.