Павел Василенко

Это лето – время значительных изменений в мадридском Реале. AS сообщает, что Королевский клуб готов продать опытного защитника, но игрок отказывается рассматривать возможность ухода.

Испанские вице-чемпионы недавно добавили в состав, среди прочих, Трента Александера-Арнольда, Дина Хейсона и Альваро Каррераса. Также рассматривается еще один центральный защитник.

Усиление оставляет некоторых игроков без места на «Сантьяго Бернабеу». Как сообщает AS, Реал был бы рад продать Давида Алабу.

Опытный австриец имел несколько серьезных травм в Испании, в частности разрыв крестообразных связок колена.

Сейчас Реал хотел бы заработать деньги, продав игрока, контракт которого истекает в следующем году. Однако это будет очень сложно.

По данным испанских СМИ, игрок полностью исключил смену обстановки этим летом. Он хочет побороться за место в составе Реала и доказать свой класс.

В сезоне 2024/25 Алаба провел лишь 14 официальных матчей за Реал. Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.