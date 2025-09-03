Защитник Зари, который отдал Ворскле 15 лет, Игорь Пердута высказался на тему возможностей для себя дебютировать за сборную Украины в течение карьеры.

У меня остались очень классные впечатления от пребывания в сборной. Я 10 дней тренировался с лучшими украинскими футболистами. Организация в сборной супер — перелеты, переезды, проживание, питание. Осталась маленькая грусть, что я не сыграл и даже не вышел на 5-7 минут.

Но это такое. Я всегда говорю, что это означает, что я не доказал, что я сильнее и могу играть. То есть я не разочаровался, но просто есть немного такое чувство незавершенности. Хотелось хоть немного сыграть. Не удалось и уже не получится. Буду навсегда кандидатом.

У Шевченко-тренера была дисциплина. Там каждый тренер знает, за что он отвечает. Один работает с защитниками, другой — с нападающими. Он тебе рассказывает, где ты должен стоять и какие позиции выбирать.

С Андреем Николаевичем мы говорили после моего приезда. Он сказал, что все нормально. Посоветовал продолжать работать и не волноваться. Поэтому у меня остались максимально положительные впечатления. Не всем выпадает возможность поехать в сборную на сборы и потренироваться. У меня это получилось. Это означает, что я заслужил получить вызов.

Универсиада? Можно я не буду рассказывать об этом 😁. Мы там заняли очень плохое место после того, как перед этим сборная Украины выиграла ту Универсиаду. Были в Китае 10 дней — вот и вся история. Запомнилось, что там была очень сильная влажность и много людей ходили на футбол. Стадион был просто забит — по 20-30 тысяч зрителей приходило. И шум от них был приличный — стучали ногами, когда были какие-то интересные моменты, — рассказал Пердута в интервью ua.tribuna.com.