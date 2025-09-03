Защитник Зари Игорь Пердута вспомнил свои выступления в Лиге Европы за полтавскую Ворсклу.

Мы вылетали из Полтавы в Лондон. Там поиграли, прилетели, сыграли тур. Затем летали в Лиссабон и в Баку. До этого я не играл на групповом этапе еврокубка. Это был очень высокий уровень футбола и организации матчей. Это запоминается на всю жизнь, если ты не тот футболист, который каждый год выходит в какие-то еврокубки, как в «Динамо» и «Шахтёре». Для них еврокубки идут по накатанной. А для нас это был очень интересный опыт и приятные эмоции. Есть что вспомнить.

«Эмирейтс»? Мы приехали на предматчевую тренировку, а там такой газон, которого я ещё никогда не видел. Даже не хотелось ступать на него, чтобы как-то не навредить. Было очень много болельщиков. А нас поддерживала многочисленная украинская диаспора. Моментами они перекрикивали англичан. Было классно. Нам прилетело четыре мяча. Потом они немного расслабились и дали нам забить два. Вот и вся игра. Всё равно приятно, что проиграли не 0:5, а 2:4. Это уже даже звучит по-другому.

У них Обамеянг был нападающим. А левого полузащитника я не помню – он был молодой, кудрявый и очень быстро бегал. Кажется, он ещё до сих пор где-то играет на высоком уровне. Это давно было – восемь лет назад. Представляете, сколько поколений футболистов сменилось в «Арсенале». Вспомнил – Алекс Ивоби. Хотя наш состав, которым мы играли в Лиге Европы, я точно не забуду. У нас тоже очень много людей поменялось. Люди приходят, а я, Володя Чеснаков, Вадим Сапай и ребята постарше принимали их. Я так до последнего принимал новичков. Можно запутаться с фамилиями всех игроков, с которыми пересекался в «Ворскле».

Вылет от «Жилины»? Комментатор считал 3-2-1. Мне было эмоционально очень тяжело. У нас была такая хорошая игра – вышли вперёд по итогам двух матчей и на последней секунде пропустили гол, который оставил нас без еврокубков. Сейчас я могу сказать, что в футболе всё может быть – и радость, и отчаяние за одну секунду. А за две-три минуты может случиться всё, что угодно. Это тяжело, но ты всё это переживаешь, потому что тебе нужно готовиться на следующую игру. Если будешь зацикливаться только на том, как команда сыграла, то будет трудно настроиться на следующую игру, – вспомнил Пердута в интервью ua.tribuna.com.