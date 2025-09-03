Главный тренер молодежной сборной Украины Унай Мельгоса поделился ожиданиями от матча первого тура квалификации на Евро-2027 (U-21) против сверстников из Литвы. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Нам было непросто найти достаточно материала по Литве, особенно учитывая переход игроков от U-19 к U-21. В любом случае, это организованная команда, которая обладает определенным потенциалом в атаке. Мы не должны недооценивать соперника. Вместе с тем наши задачи выходят за пределы конкретного результата.

Многие исполнители дебютируют в молодежной сборной, и мы должны заложить основу для их адаптации, а также продолжать работать над индивидуальным прогрессом футболистов. Важно посмотреть, что команда сможет продемонстрировать в течение этого сбора, а не только в матче с Литвой.

Удачный старт имеет большое значение. Это мы хорошо поняли после предыдущего Евро. Конечно, положительный результат в начале поможет нам в этом цикле, тем более с учетом компактности группы.