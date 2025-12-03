В матче 14-го тура Английской Премьер-лиги Эвертон сумел одержать минимальную победу над Борнмутом. Единственный мяч в этой встрече забил Джек Грилиш, который после игры поделился эмоциями от успешного результата.

«Сюда тяжело приезжать — что с Эвертоном, что с любой другой командой на моей памяти. И, я слышал, у Эвертона здесь раньше были не очень хорошие результаты. Так что выиграть приятно. У нас уже несколько хороших игр подряд, и мы поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы. Будем надеяться», — цитирует слова Грилиша BBC.

Стоит отметить, что Грилиш защищает цвета команды из Ливерпуля на условиях аренды, перейдя в Эвертон из Манчестер Сити.

