Звездный партнер Миколенко оценил победу над Борнмутом: «Сюда трудно приезжать»
Грилиш дал комментарий после победы Эвертона
около 6 часов назад
В матче 14-го тура Английской Премьер-лиги Эвертон сумел одержать минимальную победу над Борнмутом. Единственный мяч в этой встрече забил Джек Грилиш, который после игры поделился эмоциями от успешного результата.
«Сюда тяжело приезжать — что с Эвертоном, что с любой другой командой на моей памяти. И, я слышал, у Эвертона здесь раньше были не очень хорошие результаты. Так что выиграть приятно.
У нас уже несколько хороших игр подряд, и мы поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы. Будем надеяться», — цитирует слова Грилиша BBC.
Стоит отметить, что Грилиш защищает цвета команды из Ливерпуля на условиях аренды, перейдя в Эвертон из Манчестер Сити.
Ранее в Англии оценили выступление Миколенко в матче против Борнмута.
Поделиться