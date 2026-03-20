Денис Седашов

Украинская фристайлистка Диана Яблонская завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по лыжной акробатике. Мировое первенство продолжается в швейцарском Айроло.

В финале участница Олимпийских игр 2026 выполнила сложный прыжок bFF — двойное сальто назад с двумя винтами. Судьи оценили выступление украинской спортсменки в 77,80 балла, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала.

В целом украинскую сборную на турнире представляют девять атлетов.

Украинские фристайлисты взяли три награды на этапе Кубка Европы в Польше.