Яблонская завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по лыжной акробатике
Судьи оценили выступление украинки в 77,80 балла
около 1 часа назад
Украинская фристайлистка Диана Яблонская завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по лыжной акробатике. Мировое первенство продолжается в швейцарском Айроло.
В финале участница Олимпийских игр 2026 выполнила сложный прыжок bFF — двойное сальто назад с двумя винтами. Судьи оценили выступление украинской спортсменки в 77,80 балла, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала.
В целом украинскую сборную на турнире представляют девять атлетов.
Поделиться