Украинские фристайлисты завоевали три награды на этапе Кубка Европы в Польше
Украинская атлетка Катерина Коцар стала победительницей соревнований
около 11 часов назад
Фото: Федерация лыжного спорта Украины
На соревнованиях по биг-эйру в польской Котельнице украинские спортсмены завоевали полный комплект наград.
Победу в женском турнире отпраздновала Катерина Коцар, которая неделю назад заняла 10-е место на Олимпийских играх-2026. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевала Мария Анийчин.
Также на пьедестал поднялся Орест Коваленко, который финишировал третьим в мужских соревнованиях и завоевал бронзовую награду.
Коцар: «Еще не придумали таких слов, чтобы описать объем моей благодарности к каждому человеку».
Поделиться