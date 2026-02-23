Денис Седашов

На соревнованиях по биг-эйру в польской Котельнице украинские спортсмены завоевали полный комплект наград.

Победу в женском турнире отпраздновала Катерина Коцар, которая неделю назад заняла 10-е место на Олимпийских играх-2026. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевала Мария Анийчин.

Также на пьедестал поднялся Орест Коваленко, который финишировал третьим в мужских соревнованиях и завоевал бронзовую награду.

Коцар: «Еще не придумали таких слов, чтобы описать объем моей благодарности к каждому человеку».