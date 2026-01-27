Михаил Цирюк

В среду, 28 января, сборная Украины по футзалу проведет решающий поединок за выход в четвертьфинал Евро-2026. Конечно, все мы надеялись, что бронзовые призеры ЧМ и полуфиналисты последнего чемпионата Европы пройдут групповой этап значительно увереннее и спокойнее, займут первое место и не будут тянуть интригу до последнего тура.

Но всё произошло не так, как думалось: в стартовом матче против Армении сине-желтых наказали за заносчивость и самоуверенность, и это уже имеет свои последствия. Однако ничего страшного, в настоящее время, также не случилось: путёвка в плей-офф однозначно в руках подопечных Александра Косенко, и теперь главное — не умудриться её выпустить. Предлагаем вашему вниманию анонс решающего матча украинской команды на групповом этапе континентального первенства.

Мы потеряли первое место

И это главный и, надеемся, самый неприятный итог группового этапа. Поскольку первым дополнительным показателем при равенстве очков являются личные встречи, шесть очков, которые сборная Армении набрала после победы над Чехией во втором туре (5:4), гарантируют ей победу в квартете.

Возможно, для большей интриги УЕФА не помешало бы сделать главным из дополнительных показателей разницу мячей, и тогда бы мотивация команд оставалась высокой до последнего тура. Но это уже разве что на будущее, а на этом турнире приходится лишь принять тот факт, что Украина уже точно не займет первое место.

Но это не так страшно

Большой беды, на самом деле, в этом нет. Во втором матче против Литвы сине-желтые сделали выводы после поражения армянам (1:2), и одержали уверенную разгромную победу со счетом 4:1.

Таким образом, чтобы гарантировать себе второе место и плей-офф, в последнем туре подопечным Косенко достаточно сыграть вничью против Чехии. Для команды нашего уровня это не должно быть проблемой. Конечно, чехи - 10-я сборная рейтинга УЕФА, однако мы - пятая. К тому же украинцы выиграли четыре из шести последних встреч с этим соперником.

Однако даже не открывая рейтинги, статистику и коэффициенты букмекеров можно прийти к выводу, что Украина – большой фаворит этого матча. В матче с Литвой, которую сине-желтые просто не заметили, чехи еле-еле вырвали ничью (3:3), спасшись на последних секундах.

Да и якобы конкурентное поражение 4:5 от Армении на самом деле не такое уж и конкурентное. На середину второго тайма армяне вели 5:2, и только потом позволили себе немного подпустить соперника, но никаких реальных шансов на камбэк у Чехии не было.

Так что с путевкой в плей-офф всё должно быть хорошо. Если украинцы сами не придумаютсебе проблем, не перенервируют, или, не дай Бог, наоборот чрезмерно расслабятся, наш четвертьфинал не должен никуда от нас деться.

На кого можем выйти в 1/4?

Наказанием за потерю первого места могла стать встреча с очень сложным соперником уже в четвертьфинале, какими для нас, на этом уровне, являются разве что Испания и Португалия. Но и здесь украинцам повезло. Второе место нашей группы выходит на победителя группы A, где выступают Франция, Латвия, Хорватия и Грузия.

Наиболее вероятным оппонентом в 1/4 на данный момент кажется четвертая команда последнего чемпионата мира. Конечно, французы – наименее приятный вариант среди трех других, но и бояться их – совершенно несерьезно.

В отличие от большого футбола, в футзале сборная Франции совсем не относится к командам топ-уровня. Уже сам факт участия в престижном турнире для нее является серьезным достижением. Прошлый чемпионат мира вообще стал для французов первым в истории, а в континентальном первенстве Ле Блео ранее участвовали лишь один раз – на Евро-2018, где не смогли выйти из группы.

Очевидно, что фантастический результат предыдущего мундиаля для французов – это прыжок выше головы, который не совсем точно отражает их реальный статус в мировом футзале. И в матче за третье место того ЧМ Украина четко это продемонстрировала: безапелляционная победа 7:1 дает нам полное право смотреть на возможную встречу с Францией уверенно.

Скорее, это французы должны бояться Украину, и вполне могли бы подумать о том, чтобы «слить» свое первое место и попасть на Армению. Такой вариант тоже возможен: нужно сыграть вничью с Грузией и надеяться на победу Латвии над Хорватией. Однако не будем делить шкуру неубитого медведя: проблемы и варианты французов нас пока точно не касаются. Задача подопечных Косенко сейчас - разобраться с Чехией и гарантировать плей-офф, а там уже будем играть с тем, с кем придется.

В материале использованы фото Getty images, АФУ