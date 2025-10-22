Главный тренер сборной Украины U-19 Игорь Москвичев оценил выступление своих подопечных на юношеском Евро-2025 по пятибалльной шкале. Сине-желтые дошли до полуфинала. Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы имели возможность представить нашу страну на самом важном соревновании в юношеском футзале. Каждую минуту в нашей команде все понимали, благодаря кому у нас была эта возможность.

Также благодарен руководителям клубов, которые развивают украинский детский футзал. Спасибо первым тренерам этих ребят, которые выступили на Чемпионате Европы, и в целом всем тренерам, которые занимаются детским футзалом.

В-третьих, хотел бы поблагодарить всех тренеров, которые работают с моими подопечными сейчас. И спасибо самим ребятам, которые сделали все, что было в их силах.

Оценка по пятибалльной шкале? Наверное, пятерка была бы, если бы вышли в финал. Для этого нам не хватило мастерства и глубины состава. А так — твердая четверка.

Помните, как в интервью после турнира в Порече я сказал, что мы будем в финале? Так вот я уверен, что если бы были лидеры, то мы были бы в финале. Вы знаете, что Приходько — атакующий игрок, который может создать момент из ничего, Жуков был лучшим бомбардиром в отборе. Мы потеряли двух атакующих игроков, которые могли создать остроту.

К тому же, мы потеряли четверку, которая была первой в отборе на всех предыдущих турнирах. Этим составом мы уже не сыграем — это в национальной сборной можно получить травму, а потом вернуться через полгода или год. В юношеской же — завершился возраст и все.

Вы правильно говорите, что это уже история, и её уже не переписать. Очень жаль, но будем двигаться дальше. Думаю, что перспективы у нашей юношеской сборной есть, потому что 6 игроков, которые участвовали в Евро-2025, сыграют и на следующем континентальном первенстве.

Все то, что нам не удалось в Молдове, постараемся сделать через два года. Будем готовиться, улучшать взаимопонимание между игроками. Надеюсь, что новые игроки будут не слабее этого поколения.