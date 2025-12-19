Сергей Разумовский

Сборная Украины по футзалу проведет первый из двух товарищеских матчей против Португалии в рамках подготовки к Евро-2026. Стартовый поединок запланирован на пятницу, 19 декабря, и обе встречи пройдут в городе Тавира и начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Эксклюзивную прямую трансляцию спаррингов покажет медиасервис MEGOGO: просмотр будет доступен на OTT-платформе по подпискам Спорт и во всех MEGOPACK. Кроме того, трансляция будет идти на телеканале MEGOGO Спорт в эфире Т2 и в кабельных сетях. Евро-2026 пройдет с 21 января по 7 февраля следующего года на аренах латвийской Риги, литовского Каунаса и словенской Любляны.

🔥▶️ Смотрите прямую трансляцию матча Португалия – Украина!

👥 Кого вызвано на сбор сборной Украины

🧤 Вратари: Юрий Савенко (Kyiv Futsal Киев), Александр Сухов (ХИТ Киев), Иван Белимов (Каспий, Казахстан).

⚽️ Полевые игроки: Евгений Жук, Игорь Чернявский, Андрей Мельник, Владислав Первеев (все — ХИТ Киев), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниил Абакшин, Ростислав Семенченко (все — Евробус, Польша), Петр Шотурма, Илья Приходько (оба — Ураган Ивано-Франковск), Игорь Корсун (Осасуна Магна, Испания), Николай Микитюк (Рибера Наварра, Испания).