Денис Седашов

Женская сборная Украины по футзалу во второй раз подряд разгромила команду Словакии в рамках подготовки к квалификации чемпионата Европы-2027.

Повторный контрольный матч завершился со счетом 7:1 в пользу украинок.

Сине-желтые обеспечили себе преимущество еще в первом тайме, забив четыре мяча. Наиболее результативной игроком матча стала Дарья Ковшик, оформившая хет-трик.

Напомним, в предыдущем спарринге украинки победили Словакию со счетом 7:0.