Женская сборная Украины по футзалу вновь разгромила Словакию в контрольном матче.
Хет-трик в составе сине-жёлтых сделала Дарья Ковшик
около 2 часов назад
Фото: futsalslovakia.sk
Женская сборная Украины по футзалу во второй раз подряд разгромила команду Словакии в рамках подготовки к квалификации чемпионата Европы-2027.
Повторный контрольный матч завершился со счетом 7:1 в пользу украинок.
Сине-желтые обеспечили себе преимущество еще в первом тайме, забив четыре мяча. Наиболее результативной игроком матча стала Дарья Ковшик, оформившая хет-трик.
Напомним, в предыдущем спарринге украинки победили Словакию со счетом 7:0.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
