Сергей Стаднюк

В литовском Каунасе состоялась процедура жеребьёвки финальной части Евро-2026 по футзалу, которая прошла 24 октября. Накануне 16 сборных были распределены по четырём корзинам в соответствии с рейтингом национальных команд по состоянию на 25 сентября. Команда Александра Косенко оказалась в первой корзине.

Во время жеребьёвки УЕФА развел по разным группам сборные Украины и Беларуси. Кроме того, страны-хозяйки были автоматически распределены по разным квартетам: Латвия – в группу A, Литва – в группу B, Словения – в группу C. По итогам жеребьёвки сборная Украины попала в группу B вместе с Литвой, Арменией и Чехией.

Евро-2026 пройдёт с 21 января по 7 февраля следующего года на площадках Риги (Латвия), Каунаса (Литва) и Любляны (Словения).

Все группы чемпионата Европы-2026

Группа А: Латвия, Хорватия, Грузия, Франция.

Группа B: Литва, Армения, Чехия, Украина.

Группа C: Словения, Беларусь, Испания, Бельгия.

Группа D: Италия, Венгрия, Португалия, Польша.

❗️ Две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Сформирована и сетка плей-офф Евро-2026.

Четвертьфинал

1. Победитель группы B – второе место группы A

2. Победитель группы A – второе место группы B

3. Победитель группы C – второе место группы D

4. Победитель группы D – второе место группы C

Полуфинал

5. Победитель четвертьфинала 2 — победитель четвертьфинала 4

6. Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 3

Ранее тренер сборной Украины раскритиковал УЕФА.