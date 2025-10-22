Главный тренер сборной Украины U-19 Игорь Москвичов после завершения борьбы на юношеском Евро-2025 на стадии полуфинала выразил мнение о том, что для этого турнира необходимо ввести матч за бронзу. Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.

Для многих это дикость... Сейчас я нахожусь в Запорожье, и все мне говорят: «Матч за 3-е место был бы очень интересным, мы бы все смотрели и болели». УЕФА украла зрелище и эмоции болельщиков – неважно, позитивные или негативные. На мой взгляд, УЕФА отняла у наших болельщиков радость от победы или отчаяние от поражения. По крайней мере, болельщики посмотрели бы игру и получили удовольствие. Как я уже сказал, это кража еще одного хорошего матча.

Финал между Испанией и Португалией? Что бросилось в глаза – это то, что они вдвое быстрее принимают решения на площадке. Мы, украинцы, всегда славились выходом из обороны в атаку, но Испания и Португалия абсолютно не давали нам этого сделать. При потере мяча они уходили в такой контр-прессинг, что наши не успевали даже голову поднять. Мы проиграли им в скорости принятия решений и скорости перехода из обороны в атаку.

Мы не имеем права пропускать голы с контратак, а в полуфинале против Испании мы пропустили 4 или 5 мячей именно после контратак соперника. Сильные стороны испанцев – это контроль мяча, расшатка защиты, то есть они забивают с позиционных атак.

Но мы пропустили 5 после контратак – мы не имеем права так играть. Поэтому мы заслуженно проиграли. Это у нас должны были быть быстрые контратаки, но их не произошло. Понятно, что мы всегда технически выглядели слабее португальцев, бразильцев, испанцев, но мы не имеем права быть медленнее и уступать в переходных фазах.

Я уверен, что мы постепенно приближаемся к Португалии и Испании. Да, уступили Португалии 0:4, но я не могу сказать, что на площадке была полная доминация Португалии. Да, в начале они были немного лучше, но забей мы свой гол, может даже два – неизвестно, как бы сложилась игра.

Однако, мы пока что где-то ментально слабее, не верим в свой успех. Будем готовить новое поколение к победам, прививать юным игрокам уверенность в себе, чтобы они чувствовали, что способны выиграть у любой команды.