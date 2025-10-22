Главный тренер сборной Украины U-19 Игорь Москвичёв после выхода в полуфинал юношеского Евро-2025 назвал подопечного, который поедет играть за границу. Сине-жёлтые дошли до полуфинала. Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.

У нас очень большой выбор – есть очень хорошие игроки 2008-2009 года рождения. У нас будет от 20 до 30 кандидатов, из которых нужно будет выбрать лучших. Это будет очень сложная работа.

Например, в сборной предыдущего созыва было 5-6 лидеров, а остальные – все более-менее одного уровня. В команде, которая недавно выступила на Евро-2025, было 10-12 исполнителей одного уровня.

А вот в следующем поколении ожидаем 20-30 кандидатов, поэтому выбирать будет очень сложно. Главное – не ошибиться и сделать правильный выбор. И я уверен, что если мы не ошибемся с выбором состава, то у нас будет очень конкурентоспособная команда, которая наконец поборется с Испанией и Португалией.

В настоящее время все находятся в Украине, на виду. В декабре мы планируем организовать сбор, чтобы примерно начинать понимать, кто готов к требованиям, кто подходит, а кто нет. Начиная с декабря уже будем готовиться к спаррингам и строить новую сборную.

На кого могут обратить внимание европейские клубы? Скажу сразу – это Артем Малиновский. Он 2009 года рождения, то есть на 3 года младше, но я не видел, чтобы он где-то «тушевался», выпадал, а наоборот – навязывал свою борьбу. Понимание футзала, невероятная техника, хороший дриблинг – у него все есть, поэтому думаю, что Артем Малиновский превзойдет своего брата и заставит говорить о себе.