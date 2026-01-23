Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с жалобой на оскорбления, которые сказал армянский игрок в адрес сборной Украины по футзалу. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте УАФ.

«УАФ направила обращение в Контрольный, Этический и Дисциплинарный орган УЕФА в связи с инцидентом, произошедшим после матча группового этапа чемпионата Европы по футзалу 2026 года между сборными Армении и Украины.

Сразу после финального свистка один из игроков сборной Армении допустил публичное высказывание оскорбительного характера в адрес Украины, что было зафиксировано на видео во время трансляции матча.

УАФ усматривает в действиях игрока национальной сборной Армении неспортивное поведение, что является нарушением Дисциплинарных правил УЕФА», — говорится в заявлении УАФ.