Женская сборная Украины по футзалу проведет два матча против Словакии. Видеотрансляция
Игры запланированы на 20 и 21 марта
около 3 часов назад
Фото: УАФ
Женская сборная Украины по футзалу проведет два товарищеских матча. Соперником сине-желтых станет сборная Словакии. Встречи состоятся 20 и 21 марта.
Первая игра начнется в 19:00
Вторая игра запланирована на 15:00 следующего дня.
Эти матчи станут частью подготовки к элитному раунду отбора Евро 2027, который стартует в октябре 2026 года.
Украина завершила выступления на Евро-2026.
