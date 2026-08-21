Владимир Кириченко

В Загребе (Хорватия) продолжается чемпионат Европы-2026 по спортивной гимнастике.

Украинский атлет, который соревновался вне команды, Назар Чепурный, вышел в два личных финала – в упражнениях на параллельных брусьях и опорном прыжке.

В квалификации опорного прыжка Чепурный показал второй результат, а в упражнениях на параллельных брусьях – 5-й.

Медальные соревнования состоятся в субботу, 22 августа, начало – в 17.30. Трансляция будет доступна на «Суспільне спорт».

Напомним, что ранее сборная Украины обеспечила себе участие на чемпионате мира-2026.