Фанатку Путина номинировали на премию «Спортсменка года» по версии AIPS
Ни стыда, ни совести
около 1 часа назад
Ангелина Мельникова / Фото - Yahoo
Олимпийскую чемпионку Токио-2020 в командном первенстве российскую гимнастку Ангелину Мельникову номинировано на премию «Спортсменка года» по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщает пресс-служба AIPS.
На победу в номинации всего претендуют 52 спортсменки. Голосование продлится до 29 декабря.
25-летняя Мельникова – олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.
В сезоне-2025 она завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира, в том числе второй раз в карьере одержала победу в личном многоборье.
Напомним, суд в Ницце осудил тренеров по гимнастике за насилие над детьми.