Владимир Кириченко

В четверг, 25 сентября, ушел из жизни 19-летний индонезийский гимнаст Науфал Такдир Аль-Бари.

Он получил травму шеи во время сборов в российской Пензе, после чего провел 12 дней в больнице.

Аль-Бари должен был принять участие в чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике в Индонезии, а также, по прогнозам, должен был квалифицироваться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, украинец Богдан Супрун завоевал бронзу на Кубке мирового вызова.