Во время сборов в России погиб 19-летний индонезийский гимнаст
Он провел в больнице 12 дней
около 13 часов назад
Науфал Такдір Аль-Барі / Фото - New York Pos
В четверг, 25 сентября, ушел из жизни 19-летний индонезийский гимнаст Науфал Такдир Аль-Бари.
Он получил травму шеи во время сборов в российской Пензе, после чего провел 12 дней в больнице.
Аль-Бари должен был принять участие в чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике в Индонезии, а также, по прогнозам, должен был квалифицироваться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Напомним, украинец Богдан Супрун завоевал бронзу на Кубке мирового вызова.
Поделиться