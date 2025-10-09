Старший тренер женской сборной Украины Игорь Радивилов для Суспільне Спорт заявил, что София Подвиг не примет участие в чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике.

«Замена есть. София Подвиг остается дома, потому что она сломала два пальца на ноге и не может пройти подготовку и провести свою программу. Вынуждены заменить эту спортсменку на Софию Матюшенко.

Сейчас для нас самое главное — стабильное прохождение команд и спортсменов. Мы особо не переживаем, так как они плюс-минус на одном уровне».