Денис Седашов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев заявил о желании принять участие в Олимпийских играх 2028 года и побороться за награды.

По словам украинского гимнаста, он восстановился после травм и сейчас сосредоточен на подготовке к ближайшему чемпионату мира. Слова приводит Blik.ua.

В конце 2025 года я 5-6 месяцев восстанавливался от травм. Сейчас, слава Богу, более-менее нормально себя чувствую. Очень хочу подготовиться к чемпионату мира. У меня есть цель – поехать в Лос-Анджелес на Олимпиаду в 2028 году и побороться за медаль. Понимаю, что это мне под силу. Я не хватаю звезд с неба, не говорю, что стану олимпийским чемпионом. Но за бронзу, серебро побороться – почему бы и нет? Главное – попасть в финал. Олег Верняев

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