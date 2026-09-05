Украинские гимнасты попали в одну группу с россиянами в мужской квалификации ЧМ-2026
World Gymnastics ничего не хочет видеть
Владислав Грико / Фото - Суспільне
Состоялась жеребьевка мужской квалификации на чемпионате мира-2026 по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды).
Украинские спортсмены должны выступить в одном потоке со спортсменами с российскими паспортами, которые представлены как команда World Gymnastics 2.
Ранее по результатам жеребьевки Евро-2026 мужская сборная Украины попала в одну квалификационную группу со сборной Беларуси. Тогда Украинская федерация гимнастики (УФГ) обратилась к European Gymnastics с просьбой распределить сборные в разные группы, и эта просьба была удовлетворена.
Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября.
Напомним, Назар Чепурный выиграл чемпионат Европы-2026 в опорном прыжке.