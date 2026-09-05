Владимир Кириченко

Состоялась жеребьевка мужской квалификации на чемпионате мира-2026 по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды).

Украинские спортсмены должны выступить в одном потоке со спортсменами с российскими паспортами, которые представлены как команда World Gymnastics 2.

Ранее по результатам жеребьевки Евро-2026 мужская сборная Украины попала в одну квалификационную группу со сборной Беларуси. Тогда Украинская федерация гимнастики (УФГ) обратилась к European Gymnastics с просьбой распределить сборные в разные группы, и эта просьба была удовлетворена.

Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября.

Напомним, Назар Чепурный выиграл чемпионат Европы-2026 в опорном прыжке.