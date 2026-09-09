Верняев впервые за полтора года может выступить на международной арене
Титулованный гимнаст провёл разговор с Дерюгиной
Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев для Суспільне Спорт рассказал, когда планирует вернуться к выступлениям на турнирах.
«Сейчас идет речь о том, чтобы меня поставили на Кубки мирового вызова, которые будут в сентябре. Я пока не понимаю позицию главного тренера: я с ним разговаривал, и он сказал, что его личная позиция – меня не ставить. Мол, ты – молодец, но не соревнуешься. Я этого не понимаю.
Я разговаривал с руководством Министерства. Разговаривал с (президентом федерации) Ириной Дерюгиной – она вроде бы поддерживает эту идею. Сейчас все организационные моменты – и даст Бог, уже в сентябре я буду соревноваться.
Конечно, смотрю (в сторону ЧМ-2026). Для этого я на Кубке вызова и хочу выступить. У меня полтора года не было опыта международных соревнований».
Предпоследний этап Кубка мирового вызова пройдет 18-20 сентября, последний – 26-27 сентября.
Последний раз 32-летний Олег выступал на этапе Кубка мира в марте 2024 года в Баку, где стал пятым в соревнованиях на параллельных брусьях. После этого украинский гимнаст принял участие лишь в трех крупных международных турнирах – Олимпиаде-2024 и двух чемпионатах Европы.
Напомним, Верняев оценил вероятность участия в Олимпиаде-2028.