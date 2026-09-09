Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев для Суспільне Спорт рассказал, когда планирует вернуться к выступлениям на турнирах.

«Сейчас идет речь о том, чтобы меня поставили на Кубки мирового вызова, которые будут в сентябре. Я пока не понимаю позицию главного тренера: я с ним разговаривал, и он сказал, что его личная позиция – меня не ставить. Мол, ты – молодец, но не соревнуешься. Я этого не понимаю.

Я разговаривал с руководством Министерства. Разговаривал с (президентом федерации) Ириной Дерюгиной – она вроде бы поддерживает эту идею. Сейчас все организационные моменты – и даст Бог, уже в сентябре я буду соревноваться.

Конечно, смотрю (в сторону ЧМ-2026). Для этого я на Кубке вызова и хочу выступить. У меня полтора года не было опыта международных соревнований».