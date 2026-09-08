«Задор есть». Верняев оценил вероятность участия в Олимпиаде-2028
Украинский гимнаст оценил свои шансы на участие в четвёртой Олимпиаде
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев не исключает возможности выступить на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе. Его слова приводитСуспильне Спорт.
Дай Бог дожить до 2028 года. Запал есть, силы и желание есть. Лишь бы все было нормально.
32-летний украинец на Олимпиаде в 2016 году в Рио завоевал золото и серебро турнира.
«В Украине есть все необходимое, чтобы подготовиться к самым важным стартам». Верняев ответил Чепурному?