Главный тренер Галичанки Виталий Андронов прокомментировал поражение своей команды в Кубке вызова по гандболу, в котором украинки уступили испанской Бети-Онак.

Это была настоящая кубковая игра. Я не могу сказать ничего плохого в адрес своих девушек. Да, где-то не хватило дисциплины и реализации. Не смогли справиться с линейной соперницей. В первом тайме не сработала психология, было давление, опять-таки не было реализации, поэтому такой результат. Обидно, что мы не выиграли.

Спасибо девушкам за самоотверженность. Мы будем работать. У нас сложный график, но мы не опускаем голову.