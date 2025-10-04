Андронов – о поражении Бети-Онаку: «Местами нам не хватало дисциплины и реализации»
Львовская команда завершила борьбу в Кубке вызова
Фото: Галичанка
Главный тренер Галичанки Виталий Андронов прокомментировал поражение своей команды в Кубке вызова по гандболу, в котором украинки уступили испанской Бети-Онак.
Это была настоящая кубковая игра. Я не могу сказать ничего плохого в адрес своих девушек. Да, где-то не хватило дисциплины и реализации. Не смогли справиться с линейной соперницей. В первом тайме не сработала психология, было давление, опять-таки не было реализации, поэтому такой результат. Обидно, что мы не выиграли.
Спасибо девушкам за самоотверженность. Мы будем работать. У нас сложный график, но мы не опускаем голову.
Галичанка проиграла в стартовом матче Европейского кубка.
