Галичанка обыграла Спартак и завоевала Кубок Украины
около 2 часов назад
Львовская Галичанка стала победителем Кубка Украины по гандболу среди женских команд сезона-2025/26. В финальной встрече львовянки уверенно обыграли киевский Спартак-ШВСМ со счетом 35:27.
Самым результативным игроком в составе победительниц стала Олеся Дьяченко, которая забросила 12 мячей.
Эта победа позволила Галичанке оформить «золотой дубль» в текущем сезоне, ведь ранее команда также досрочно выиграла чемпионат Украины (Суперлигу).
Видео: ФГУ
В матче за третье место и бронзовые награды Кубка Украины ужгородские Карпаты разгромно победили команду Ровно-ДЮСШ 4 со счетом 45:22.
