Денис Седашов

Запорожский Мотор победил Донбасс в финальном матче Кубка Украины сезона-2025/2026 по гандболу.

Самым ценным игроком (MVP) поединка стал левый крайний запорожцев Даниил Рагозин.

Для Мотора этот Кубок стал 12-м в истории клуба. Донбасс уступил в финале в третий раз и пока ни разу не выигрывал этот трофей.

Гандбол. Кубок Украины. Финал

Мотор – Донбасс – 47:28

Благодаря этому успеху Мотор оформил требл в текущем сезоне. Ранее запорожская команда выиграла чемпионат Украины и завоевала Суперкубок страны.

