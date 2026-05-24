Запорожский Мотор победил Донбасс и завоевал 12-й Кубок Украины в истории.
Данило Рагозин — лучший игрок Финала четырех Кубка Украины
около 1 часа назад
Фото: ФГУ
Запорожский Мотор победил Донбасс в финальном матче Кубка Украины сезона-2025/2026 по гандболу.
Самым ценным игроком (MVP) поединка стал левый крайний запорожцев Даниил Рагозин.
Для Мотора этот Кубок стал 12-м в истории клуба. Донбасс уступил в финале в третий раз и пока ни разу не выигрывал этот трофей.
Гандбол. Кубок Украины. Финал
Мотор – Донбасс – 47:28
Благодаря этому успеху Мотор оформил требл в текущем сезоне. Ранее запорожская команда выиграла чемпионат Украины и завоевала Суперкубок страны.
