Денис Седашов

Мужская сборная Украины по гандболу в рамках подготовки к чемпионату Европы-2026 примет участие в контрольном турнире Yellow Cup-2026 в швейцарском Винтертуре, который пройдет с 8 по 10 января.

Расписание матчей сборной Украины на Yellow Cup-2026:

8 января | Швейцария – Украина (19:00)

9 января | Украина – Северная Македония (18:45)

10 января | Бахрейн – Украина (16:30)

Сборная Украины выступит в финальной части чемпионата Европы. Турнир пройдет с 15 января по 1 февраля в Норвегии, Швеции и Дании.

Главный тренер сборной Украины: «Очень важной сейчас является психологическая подготовка к чемпионату Европы».