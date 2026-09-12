Мотор выиграл Суперкубок Украины-2026 по гандболу
Команда из Запорожья победила Одессу
Фото: ГК Мотор
Запорожский Мотор одержал победу над Одессой в матче за Суперкубок Украины-2026 по гандболу.
В сезоне-2025/26 Мотор выиграл все три национальные трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
Гандбол. Суперкубок Украины-2026. Мужчины
Мотор — Одесса 53:43 (32:21)
В женском Суперкубке Украины львовская Галичанка обыграла ужгородские Карпаты (48:36).
Галичанка завоевала Суперкубок Украины, обыграв Карпаты.
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