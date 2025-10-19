Тренер женской сборной Украины по гандболу Андрей Мельник в интервью пресс-службе ФГУ оценил соперника по следующему матчу квалификации чемпионата Европы-2026 – сборную Сербии – и рассказал о психологическом и физическом состоянии команды перед игрой.

«Сборная Сербии выиграла у Литвы. Многие недооценивают Литву, но эта команда может еще создать большой сюрприз, это хорошая команда.

Сербия – сильный соперник, высокие, физически крепкие игроки. Опытная команда. Они много играют по линии. Мы увидели их сильные стороны и заметили слабые. Нам важно не допустить быстрых мячей, быстрых переходов.

Команда (сборная Украины) находится в принципе в хорошем психологическом состоянии. Физическое состояние мы подтягиваем. У нас хорошие специалисты-реабилитологи. Они делают все возможное, чтобы девушки были в строю в оптимальной форме.

Был сложный переезд (из Швеции в Словакию). Это изнуряет больше всего. Поэтому сейчас наша задача правильно их восстановить и подготовить к игре в воскресенье.

Хочу сказать огромное спасибо нашим игрокам. Не думайте, болельщики, что мы не хотим радовать вас. Мы действительно хотим это делать, и, прежде всего, хотим радовать наших ребят, которые защищают нашу страну, которые сейчас в окопах, которые на боевых заданиях.

И нам всем хочется добиться результата, чтобы у всех воинов была эта минута удовольствия, когда человек смотрит или читает, что Украина побеждает. Мы идем к этому и очень этого хотим».