Олимпийская путевка через новый турнир. EHF запустит «Европейские гандбольные игры»
Новый турнир стартует в 2030 году
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Европейская гандбольная федерация (EHF) объявила о создании нового турнира среди сборных — «Европейские гандбольные игры», которые стартуют в 2030 году.
В соревнованиях примут участие восемь лучших мужских и женских национальных команд Европы, а главным призом станет олимпийская лицензия.
Как отметил президент EHF Михаэль Видерер, новый турнир призван повысить престиж и узнаваемость европейского гандбола.
Он добавил, что проведение «Европейских гандбольных игр» позволит обеспечить присутствие гандбола олимпийского уровня на европейском континенте в периоды между Играми в Лос-Анджелесе (2028) и Брисбене (2032).
