Денис Седашов

В сезоне 2025/26 мужская Лига чемпионов будет увеличена с 16 до 24 команд, и формат турнира претерпит изменения.

Теперь участники будут разделены на шесть групп по четыре команды. Две лучшие команды из каждой группы выходят в следующий раунд, а коллективы, занявшие 3-4 места, продолжат выступления в Лиге Европы.

В промежуточном раунде 12 команд поделят на две группы по шесть команд. Четыре лучшие из каждой группы попадут в четвертьфинал Лиги чемпионов, а команды, занявшие 5-6 места, вылетают из турнира, но получают место в 1/8 финала Лиги Европы.

Новый формат призван сделать турнир более динамичным и интересным для болельщиков, увеличивая количество матчей между топ-клубами Европы.

